Министерство обороны России рассказало о сражении российских военных с армией Украины под Херсоном.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что украинские военные вклинились в оборону российских войск на подступах к Херсону, однако грамотное командование ВС РФ позволило отбить атаку ВСУ, вынудив противника отступить с поля боя.

По данным Минобороны России, российские солдаты нанесли мощное огневое поражение армии Украины, что стало причиной их отхода из Херсонской области.