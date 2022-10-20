Минобороны РФ: ВСУ прорвали оборону под Херсоном, но были разгромлены

2022-10-20

18:46

Министерство обороны России рассказало о сражении российских военных с армией Украины под Херсоном.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что украинские военные вклинились в оборону российских войск на подступах к Херсону, однако грамотное командование ВС РФ позволило отбить атаку ВСУ, вынудив противника отступить с поля боя.

По данным Минобороны России, российские солдаты нанесли мощное огневое поражение армии Украины, что стало причиной их отхода из Херсонской области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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