Минобороны РФ: ВСУ прорвали оборону под Херсоном, но были разгромлены
2022-10-20
18:46
Министерство обороны России рассказало о сражении российских военных с армией Украины под Херсоном.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что украинские военные вклинились в оборону российских войск на подступах к Херсону, однако грамотное командование ВС РФ позволило отбить атаку ВСУ, вынудив противника отступить с поля боя.
По данным Минобороны России, российские солдаты нанесли мощное огневое поражение армии Украины, что стало причиной их отхода из Херсонской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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