Эфир BFMTV прервался, когда репортёр рассказал о преступления ВСУ в Херсоне

2022-10-20

19:29

20 октября выступление журналистки в эфире французского телеканала BFMTV внезапно было прервано.

В четверг вечером французский телеканал BFMTV в прямом эфире брал интервью у журналистки, поинтересовавшись у неё, почему администрация Херсона начала переселять жителей города в другие регионы России.

Отвечая на вопрос, репортёр сообщила, что украинские войска усилили обстрел Херсона, нанося ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по больницам с людьми.

В ответ на заявления журналистки ведущие новостной передачи BFMTV прервали её выступление, отключив с ней связь, сообщив о "технических неполадках".

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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