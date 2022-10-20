Эфир BFMTV прервался, когда репортёр рассказал о преступления ВСУ в Херсоне

20 октября выступление журналистки в эфире французского телеканала BFMTV внезапно было прервано.

В четверг вечером французский телеканал BFMTV в прямом эфире брал интервью у журналистки, поинтересовавшись у неё, почему администрация Херсона начала переселять жителей города в другие регионы России.

Отвечая на вопрос, репортёр сообщила, что украинские войска усилили обстрел Херсона, нанося ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по больницам с людьми.

В ответ на заявления журналистки ведущие новостной передачи BFMTV прервали её выступление, отключив с ней связь, сообщив о "технических неполадках".