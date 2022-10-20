Марин: Финляндия обсудила вступление в НАТО с Венгрией и Турцией

Финский премьер Санна Марин заявила, что Хельсинки обсудили с Будапештом и Анкарой вступление страны в НАТО.

20 октября премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин в своём официальном пресс-релизе заявила, что Финляндия провела переговоры с Венгрией и Турцией по вопросу вступления в блок НАТО.

Марин отметила, что по итогам переговоров «не видит препятствий» для вступления Финляндии в Североатлантический альянс.