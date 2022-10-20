Марин: Финляндия обсудила вступление в НАТО с Венгрией и Турцией
2022-10-20
19:33
Финский премьер Санна Марин заявила, что Хельсинки обсудили с Будапештом и Анкарой вступление страны в НАТО.
20 октября премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин в своём официальном пресс-релизе заявила, что Финляндия провела переговоры с Венгрией и Турцией по вопросу вступления в блок НАТО.
Марин отметила, что по итогам переговоров «не видит препятствий» для вступления Финляндии в Североатлантический альянс.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней
СЦКК: армия Украины обстреляла Брянку в ЛНР из HIMARS, убив мирного жителя
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства
Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
Кадыров показал кадры участия своих несовершеннолетних детей в боях на Украине