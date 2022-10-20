Мария Захарова: Великобритания не знала такого позора
2022-10-20
19:45
Являющаяся официальным представителем российского МИДа госпожа Захарова высказалась о б уходе Лиз Трасс с поста премьера в крайне ехидной форме.
Она припомнила, что британская королева встретилась с апостолом Петром вскоре после приема Лиз Трасс, при этом россиянка отметила катастрофическую безграмотность Лиз.
Правда еще ехиднее поступили 14 октября букмекерские конторы Англии, которые принимали ставки, что кочан салата латука не успеет сгнить (ему требуется на это 35 дней) прежде чем премьеру придется подать в отставку.
Ставки принимались при этом 6 к 1, и при этом в сети публиковались фото на сколько успел сгнить овощ.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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