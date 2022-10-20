Шольца раскритиковали за закрытие сделки по продаже части контейнерного терминала порта Гамбург Китаю

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг подвергся критике за план частичной продажи порта Гамбург китайской группе Cosco.

По данным СМИ, Канцелярия намерена санкционировать продажу вопреки совету шести федеральных министерств: экономики, внутренних дел, обороны, финансов, транспорта и иностранных дел.

Сделка должна завершить соглашение, заключенное год назад между оператором порта Гамбург (HHLA) и судовладельцем Cosco о 35-процентной доле в эксплуатации контейнерного терминала Tollerort (CTT).

Если до конца октября правительство не будет возражать против этой операции, решение будет одобрено.

Спецслужбы Германии также протестуют против продажи инфраструктуры, которая считается критической. Несмотря на эти предупреждения, Олаф Шольц настаивает на том, чтобы «сделка была совершена несмотря ни на что».