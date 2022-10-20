Захарова назвала «позором» отставку Трасс с поста премьера Великобритании

Мария Захарова прокомментировала известия об увольнении Лиз Трасс, занимавшей пост британского премьер-министра.

Вечером четверга представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Великобритания ещё никогда не знала такого "позора", с которым столкнулась во время отставки премьер-министра страны Лиз Трасс.

20 октября Трасс сообщила, что подписала заявление об увольнении с должности британского премьера, пробыв в правительственном кресле всего 44 дня.

Примечательно, что премьерский срок Лиз Трасс является наименьшим по длительности за всю историю существования данной должности в Британии.