CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
2022-10-20
20:07
Владимир Зеленский уверяет, что украинские спецслужбы не имеют отношения к теракту на Крымском мосту в Керченском проливе.
20 октября канадский телеканал CTV взял интервью у Владимира Зеленского, который публично заявил, что Киев не отдавал приказала о подрыве Крымского моста, а украинские спецслужбы его не совершали.
Вместе с тем Владимир Путин накануне сообщил, что Федеральная служба безопасности России установила, что силовые ведомства Украины стоят за взрывом Крымского моста.
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что единственным вариантом ответа на теракт в Крыму является ликвидация украинских террористов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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