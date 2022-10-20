CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста

Владимир Зеленский уверяет, что украинские спецслужбы не имеют отношения к теракту на Крымском мосту в Керченском проливе.

20 октября канадский телеканал CTV взял интервью у Владимира Зеленского, который публично заявил, что Киев не отдавал приказала о подрыве Крымского моста, а украинские спецслужбы его не совершали.

Вместе с тем Владимир Путин накануне сообщил, что Федеральная служба безопасности России установила, что силовые ведомства Украины стоят за взрывом Крымского моста.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что единственным вариантом ответа на теракт в Крыму является ликвидация украинских террористов.