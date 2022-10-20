Племянник экс-президента США Кеннеди воевал на стороне ВСУ в Украине
2022-10-20
20:12
Внучатый племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди Коннор заявил, что участвовал в боевых действиях на территории Украины, сражаясь за ВСУ.
Вечером 20 октября американец Коннор Кеннеди, являющийся внучатым племянником бывшего президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди, опубликовал новый пост в соцсетях, где признался, что воевал на территории Украины, сражаясь на стороне Киева.
По словам самого Кеннеди, он принимал участие в боевых действия против России и народной милиции Донбасса в составе так называемого Интернационального легиона.
Российские спецслужбы утверждают, что Интернациональный легион является организацией иностранных наёмников, которые воюют за Украину, получая денежные вознаграждения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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