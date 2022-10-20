Зеленский: Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС для затопления Херсона

2022-10-20

20:33

Владимир Зеленский утверждает, что объекты на Каховской гидроэлектростанции заминированы российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что вооружённые силы России произвели минирование агрегаторов и дамбы на Каховской гидроэлектростанции и хотят обвинить в этом Киев.

По данным Зеленского, в случае подрыва Каховской ГЭС, поднимется волна воды высотой в пять метров, которая дойдёт да Херсона за два часа.

Также Владимир Зеленский уверен, что подрыв дамбы на ближайшей к Херсону гидроэлектростанции выгоден Москве с целью замедления украинского контрнаступления.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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