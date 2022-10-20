Зеленский: Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС для затопления Херсона
2022-10-20
20:33
Владимир Зеленский утверждает, что объекты на Каховской гидроэлектростанции заминированы российскими войсками.
Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что вооружённые силы России произвели минирование агрегаторов и дамбы на Каховской гидроэлектростанции и хотят обвинить в этом Киев.
По данным Зеленского, в случае подрыва Каховской ГЭС, поднимется волна воды высотой в пять метров, которая дойдёт да Херсона за два часа.
Также Владимир Зеленский уверен, что подрыв дамбы на ближайшей к Херсону гидроэлектростанции выгоден Москве с целью замедления украинского контрнаступления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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