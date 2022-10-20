Зеленский: Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС для затопления Херсона

Владимир Зеленский утверждает, что объекты на Каховской гидроэлектростанции заминированы российскими войсками.

Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что вооружённые силы России произвели минирование агрегаторов и дамбы на Каховской гидроэлектростанции и хотят обвинить в этом Киев.

По данным Зеленского, в случае подрыва Каховской ГЭС, поднимется волна воды высотой в пять метров, которая дойдёт да Херсона за два часа.

Также Владимир Зеленский уверен, что подрыв дамбы на ближайшей к Херсону гидроэлектростанции выгоден Москве с целью замедления украинского контрнаступления.