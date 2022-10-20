Сыновья Кадырова обезвредили и пленили троих бойцов ВСУ

Ахмат, Эли и Адам Кадыровы доставили в Чечню троих украинских военнопленных.

20 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в официальным Telegram-канале рассказал аудитории, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам обезвредили и доставили из зоны проведения СВО в Чечню троих пленённых бойцов Вооружённых сил Украины.

Кадыров утверждает, что украинские военнослужащие были обнаружены «голодными, оборванными, измученными преступными приказами руководства», которые ни разу не видели на передовой командиров своего подразделения.