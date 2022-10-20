Сыновья Кадырова обезвредили и пленили троих бойцов ВСУ

2022-10-20

21:12

Ахмат, Эли и Адам Кадыровы доставили в Чечню троих украинских военнопленных.

20 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в официальным Telegram-канале рассказал аудитории, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам обезвредили и доставили из зоны проведения СВО в Чечню троих пленённых бойцов Вооружённых сил Украины.

Кадыров утверждает, что украинские военнослужащие были обнаружены «голодными, оборванными, измученными преступными приказами руководства», которые ни разу не видели на передовой командиров своего подразделения.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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