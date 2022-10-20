Цензура СССР: фотографии, которые были запрещены в советском союзе

Цензура в СССР хотя и была строгой, а страна в ту эпоху облачилась в серость и была направлена только на капиталистический строй, но все равно запрещенные материалы вытекали от разных слоев молодежи.

Особенно это касалось неподобающих с точки зрения советского правительства фотографий. За такое могли очень надолго посадить.

Посмотрим, за что же можно было получить штраф или тюремный срок.