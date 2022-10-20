Цензура СССР: фотографии, которые были запрещены в советском союзе
2022-10-20
21:34
Цензура в СССР хотя и была строгой, а страна в ту эпоху облачилась в серость и была направлена только на капиталистический строй, но все равно запрещенные материалы вытекали от разных слоев молодежи.
Особенно это касалось неподобающих с точки зрения советского правительства фотографий. За такое могли очень надолго посадить.
Посмотрим, за что же можно было получить штраф или тюремный срок.
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За порчу репутации такой серьезной газеты на то время, как Комсомольская правда, можно было получить довольно серьезный срок, без права помилования.
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Отсутствие скромности, которой так учило советское правительство. За такие фотографии девушки попадали в женские лагеря.
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Такие фото порочили Ленина и его идеи, поэтому страшно подумать, что могло последовать за такими снимками.
Опубликовано: Силивончик Алина
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