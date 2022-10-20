Danmarks Radio: «Северный поток» можно отремонтировать за несколько месяцев
2022-10-20
21:40
Представитель инженерной компании Дании COWI Стен Уссинг уверен, что всего за несколько месяцев неисправность на "Северном потоке" может быть устранена.
20 октября главный специалист датской компании COWI Стен Уссинг сообщил, что по его мнению, "Северный поток" можно починить за несколько месяцев, если поднять участок газопровода над дном моря.
По мнению Уссинга, после подъёма части "Северного потока" специально обученные водолазы сумеют приварить к нему новый участок трубы для перезапуска данной газовой магистрали.
Также Стен Уссинг уверен, что взрыв на российской трубопроводе вызван не диверсией, а скачком напряжения газа внутри самой трубы, к чему привела неисправность оборудования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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