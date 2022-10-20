FERC: северо-восточным штатам США зимой может не хватить газа
2022-10-20
22:04
Глава Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик заявил, что в зимний период в северо-восточных штатах США может возникнуть дефицит газа.
Среди штатов, в которых наиболее вероятна такая ситуация, Глик назвал Вермонт, Род-Айленд, Мэн, Коннектикут, Массачусетс и Нью-Гэмпшир.
Он также отметил, что в Новой Англии имеются достаточные генерирующие мощности. Однако из-за нехватки топлива в регионах могут возникнуть проблемы в зимний период.
Глик уточнил, что у всех штатов есть ресурсы для зимы, но некоторые регионы могут столкнуться с экстремальной погодой.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
Леонтьев: России нет смысла разрушать Каховскую ГЭС
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Украина ввела санкции против Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и Регины Тодоренко
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства