FERC: северо-восточным штатам США зимой может не хватить газа

Глава Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик заявил, что в зимний период в северо-восточных штатах США может возникнуть дефицит газа.

Среди штатов, в которых наиболее вероятна такая ситуация, Глик назвал Вермонт, Род-Айленд, Мэн, Коннектикут, Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

Он также отметил, что в Новой Англии имеются достаточные генерирующие мощности. Однако из-за нехватки топлива в регионах могут возникнуть проблемы в зимний период.

Глик уточнил, что у всех штатов есть ресурсы для зимы, но некоторые регионы могут столкнуться с экстремальной погодой.