Гладков: дрон ВСУ взорвался в руках ребёнка в Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ранении девятилетнего ребёнка, нашедшего украинское взрывное устройство.

Поздно вечером 20 октября губернатор Белгорода Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что в Белгородском районе девятилетний ребёнок нашёл предмет, похожий на ударный беспилотник вооружённых сил Украины.

По словам Гладкова, ребёнок играл с найденным объектом, не зная об его опасности, в ходе чего предмет взорвался в руках подростка, нанеся ему травмы.

Вячеслав Гладков подчёркивает, что после взрыва украинского дрона ребёнок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с открытыми ранами конечностей, сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.