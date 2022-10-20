Гладков: дрон ВСУ взорвался в руках ребёнка в Белгородском районе
2022-10-20
22:55
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ранении девятилетнего ребёнка, нашедшего украинское взрывное устройство.
Поздно вечером 20 октября губернатор Белгорода Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что в Белгородском районе девятилетний ребёнок нашёл предмет, похожий на ударный беспилотник вооружённых сил Украины.
По словам Гладкова, ребёнок играл с найденным объектом, не зная об его опасности, в ходе чего предмет взорвался в руках подростка, нанеся ему травмы.
Вячеслав Гладков подчёркивает, что после взрыва украинского дрона ребёнок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с открытыми ранами конечностей, сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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