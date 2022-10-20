Взрыв дрона ВСУ в Белгородском районе привёл к госпитализации ребёнка в тяжёлом состоянии

Девятилетний ребёнок в Белгородском районе попал в областную больницу, после того как поиграл с предметом, похожим на украинский дрон.

В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе региона девятилетний мальчик обнаружил объект, который внешне похож на беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Гладков утверждает, что ребёнок решил поиграть со своей находкой, однако она сдетонировала в руках у несовершеннолетнего, из-за чего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с открытыми ранами конечностей, которые уже пытаются залечить местные медики.