Взрыв дрона ВСУ в Белгородском районе привёл к госпитализации ребёнка в тяжёлом состоянии
2022-10-20
23:01
Девятилетний ребёнок в Белгородском районе попал в областную больницу, после того как поиграл с предметом, похожим на украинский дрон.
В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе региона девятилетний мальчик обнаружил объект, который внешне похож на беспилотный летательный аппарат ВСУ.
Гладков утверждает, что ребёнок решил поиграть со своей находкой, однако она сдетонировала в руках у несовершеннолетнего, из-за чего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с открытыми ранами конечностей, которые уже пытаются залечить местные медики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Борис Джонсон хочет вернуться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства