Казахстан начал поставлять нефть в Евросоюз в обход России

2022-10-20

23:10

Нефтяные компании Казахстана начали экспортировать нефть без использования Каспийского трубопроводного консорциума, проходящего через территорию России.

По информации агентства Reuters, корпорация «Тенгизшевройл» поставит 1000 т нефти в Финляндию по железной дороге в октябре. 

Компания Total & Dunga планирует до конца года поставить до 200 тыс. т нефти в трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан.

Ранее президент Казахстана дал поручение диверсифицировать поставки нефти, обратив особое внимание на Транскаспийский маршрут.   

Опубликовано: Светлана Репина








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