Казахстан начал поставлять нефть в Евросоюз в обход России
2022-10-20
23:10
Нефтяные компании Казахстана начали экспортировать нефть без использования Каспийского трубопроводного консорциума, проходящего через территорию России.
По информации агентства Reuters, корпорация «Тенгизшевройл» поставит 1000 т нефти в Финляндию по железной дороге в октябре.
Компания Total & Dunga планирует до конца года поставить до 200 тыс. т нефти в трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан.
Ранее президент Казахстана дал поручение диверсифицировать поставки нефти, обратив особое внимание на Транскаспийский маршрут.
Опубликовано: Светлана Репина
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