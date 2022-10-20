Казахстан начал поставлять нефть в Евросоюз в обход России

Нефтяные компании Казахстана начали экспортировать нефть без использования Каспийского трубопроводного консорциума, проходящего через территорию России.

По информации агентства Reuters, корпорация «Тенгизшевройл» поставит 1000 т нефти в Финляндию по железной дороге в октябре.

Компания Total & Dunga планирует до конца года поставить до 200 тыс. т нефти в трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан.

Ранее президент Казахстана дал поручение диверсифицировать поставки нефти, обратив особое внимание на Транскаспийский маршрут.