ВСУ открыли огонь по Антоновскому мосту в Херсоне

2022-10-20

23:26

Жители Херсона сообщают о «прилётах» по Антоновскому мосту, в небе работает система ПВО.

В ночь на 21 октября ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на очевидцев, сообщили об очередном обстреле Антоновского моста в Херсоне.

Отмечается, что в небе над административным центром Херсонской области работает российская система противовоздушной обороны.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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