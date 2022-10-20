ВСУ открыли огонь по Антоновскому мосту в Херсоне

Жители Херсона сообщают о «прилётах» по Антоновскому мосту, в небе работает система ПВО.

В ночь на 21 октября ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на очевидцев, сообщили об очередном обстреле Антоновского моста в Херсоне.

Отмечается, что в небе над административным центром Херсонской области работает российская система противовоздушной обороны.