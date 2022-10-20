Борис Джонсон хочет вернуться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс
2022-10-20
23:48
По информации The Times, Борис Джонсон готов вступить в борьбу за пост премьер-министра Великобритании.
Издание напоминает, что Джонсон никогда не скрывал желания быть премьер-министром. После отставки Лиз Трасс у него есть такая возможность.
Тем временем The Telegraph сообщет, что сейчас Джонсон находится в отпуске за границей, однако планирует вернуться в страну на этих выходных.
Но сторонники Риши Сунака напоминают, что он был соперником Лиз Трасс на выборах и считают его кандидатуру наиболее подходящей.
Опубликовано: Светлана Репина
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