Борис Джонсон хочет вернуться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс

По информации The Times, Борис Джонсон готов вступить в борьбу за пост премьер-министра Великобритании.

Издание напоминает, что Джонсон никогда не скрывал желания быть премьер-министром. После отставки Лиз Трасс у него есть такая возможность.

Тем временем The Telegraph сообщет, что сейчас Джонсон находится в отпуске за границей, однако планирует вернуться в страну на этих выходных.

Но сторонники Риши Сунака напоминают, что он был соперником Лиз Трасс на выборах и считают его кандидатуру наиболее подходящей.