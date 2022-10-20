ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне

Издание "РИА Новости" сообщает, что украинские войска нанесли массированный удар по гражданским автомобилям рядом с Антоновским мостом.

Агентство "РИА Новости" со ссылкой на военных корреспондентов в Херсоне уведомляет, что вооружённые силы Украины нанесли 12 ракетных ударов по гражданской переправе через реку Днепр, находящуюся возле Антоновского моста.

По данным "РИА Новости", в момент ракетной атаки ВСУ на переправе находились автомобили с гражданскими лицами, ввиду чего к месту падения снарядов прибыло семь российских машин скорой помощи.

Российские военкоры утверждают, что к текущему моменту известно о наличии погибших и пострадавших в результате удара армии Украины по мосту, однако количество жертв ещё уточняется.