Илон Маск: сейчас глупо покупать бензиновый автомобиль

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что большинство людей считают неразумным покупать сейчас бензиновый автомобиль.

Маск отметил, что остаточная стоимость таких машин скоро станет очень низкой, поскольку мир перейдет на электромобили.

Хотя продажи электромобилей резко растут, на них по-прежнему приходится всего 5,34% всего автомобильного рынка в 2022 году.

Но в третьем квартале этого года было продано более 193 000 электромобилей по сравнению с почти 115 000 за тот же период прошлого года.

По словам Маска, из двух миллиардов автомобилей на дорогах мира около трех с половиной миллионов — это Tesla. Он добавил, что компании предстоит пройти долгий путь, прежде чем она достигнет своей цели — 1% мирового автопарка.