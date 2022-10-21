Меган Маркл и принц Гарри могут потерять все свои титулы, если они «запятнают» членов королевской семьи в своих будущих проектах
2022-10-21
00:52
Королевский эксперт и автор Кэти Николл считает, что Меган и Гарри могут быть лишены титулов, если их предстоящие проекты «запятнают» репутацию королевской семьи.
Дети пары, Лилибет и Арчи, все еще ждут своего статуса принца и принцессы. Король Карл III откладывает это до выхода документального сериала о Сассексах на Netflix.
Лилибет и Арчи могут так и не получить титулы, если их родители бросят тень на королевскую семью тем или иным способом.
Гарри отложил выпуск своих мемуаров после смерти королевы Елизаветы по неизвестным причинам, и теперь Daily Mail сообщает, что шоу также может быть отложено не из-за семейной драмы, а из-за сериала Netflix «Корона».
Опубликовано: Светлана Репина
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