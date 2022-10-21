Разведывательный дрон НМ ДНР заснял драку между бойцами ВСУ
2022-10-21
01:03
В Народной милиции ДНР сообщили о заснятой разведывательным дроном драке между бойцами ВСУ на Горловском направлении фронта.
20 октября пресс-служба Народной милиции ДНР в официальном Telegram-канале ведомства опубликовала видеозапись снятой разведывательным дроном драки между украинскими военнослужащими в районе посёлка Шумы на Горловском направлении.
Отмечается, что служащие Вооружённых сил Украины были настолько сильно увлечены процессом выяснения межличностных отношений, что не смогли заметить находящийся над ними беспилотный летательный аппарат.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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