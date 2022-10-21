Разведывательный дрон НМ ДНР заснял драку между бойцами ВСУ

В Народной милиции ДНР сообщили о заснятой разведывательным дроном драке между бойцами ВСУ на Горловском направлении фронта.

20 октября пресс-служба Народной милиции ДНР в официальном Telegram-канале ведомства опубликовала видеозапись снятой разведывательным дроном драки между украинскими военнослужащими в районе посёлка Шумы на Горловском направлении.

Отмечается, что служащие Вооружённых сил Украины были настолько сильно увлечены процессом выяснения межличностных отношений, что не смогли заметить находящийся над ними беспилотный летательный аппарат.