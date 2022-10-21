ТАСС: ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе у Антоновского моста

ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсона сообщает, что ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе, находящейся рядом с Антоновским мостом.

При этом уточняется, что 11 из 12 ракет были сбиты российской системой противовоздушной обороны. Одна упала в районе моста.

Представители экстренных службу утверждают, что по переправе стреляли ракетами HIMARS. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее появилась информация о том, что ВСУ совершили попытку прорыва в Херсонской области.