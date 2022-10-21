Орбан о потолке цен на газ: «Это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива»
2022-10-21
01:39
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оставил в Twitter комментарий по поводу желания Еврокомиссии ввести потолок цен на газ.
По его мнению, такое предложение равносильно тому, чтобы посетитель бара сам устанавливал цену на свое пиво.
Орбан отметил, что этого не произойдет, поскольку потребители не могут снижать цену на энергию. Это можно сделать только с помощью диверсификации и конкуренции.
Что касается плана Евросоюза по совместным закупкам газа, Орбан считает, что все будет, как с закупкой вакцин от коронавируса: «медленно и дорого».
Опубликовано: Светлана Репина
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