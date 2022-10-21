Армия Украины обстреляла переправу в Херсоне, убив 4 человек
2022-10-21
08:08
Украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне, построенной рядом с Антоновским мостом.
21 октября лидер правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что минувшей ночью ВСУ атаковали переправу через реку в Херсоне, нанеся по ней удар из ракетной установки HIMARS американского производства.
По данным Елисеева, к месту происшествия незамедлительно прибыли семь карет скорой помощи, которые обнаружили двух погибших и несколько раненых гражданских лиц.
Утром пятницы стало известно, что после удара вооружённых сил Украины по гражданской переправе в Херсоне количество погибших увеличилось до четырёх.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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