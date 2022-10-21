Армия Украины обстреляла переправу в Херсоне, убив 4 человек

Украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне, построенной рядом с Антоновским мостом.

21 октября лидер правительства Херсонской области Сергей Елисеев сообщил, что минувшей ночью ВСУ атаковали переправу через реку в Херсоне, нанеся по ней удар из ракетной установки HIMARS американского производства.

По данным Елисеева, к месту происшествия незамедлительно прибыли семь карет скорой помощи, которые обнаружили двух погибших и несколько раненых гражданских лиц.

Утром пятницы стало известно, что после удара вооружённых сил Украины по гражданской переправе в Херсоне количество погибших увеличилось до четырёх.