«Карточный домик» устоял: звезда сериала Кевин Спейси выиграл дело о сексуальных домогательствах

Звезда Голливуда много лет пытался опровергнуть обвинения в том, что он якобы домогался несовершеннолетнего и, наконец, у него получилось.

Присяжные суда Манхэттена в США оправдали звезду Голливуда Кевина Спейси при рассмотрении дела о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на NBC News, AFP и Reuters.

«Присяжные по делу против Кевина Спейси о сексуальных домогательствах решили, что он не несет ответственности», — отмечается в сообщении.

Присяжные сочли, что истец Энтони Рэпп не сумел доказать факт «прикосновения к интимной части его тела» со стороны актера. В итоге судья Льюис Каплан закрыл дело. Адвокат ответчика ранее называла обвинение в домогательствах выдумкой.

Актер Энтони Рэпп в 2017 году заявил, что якобы в 1986-м Кевин Спейси пытался его соблазнить. Будущему обвинителю на момент инцидента было 14 лет. В рамках судебного разбирательства Рэпп требовал возмещения ущерба на 40 миллионов долларов.

Кевин Спейси заявлял, что не помнит о якобы имевших место домогательствах, так как был пьян. Он извинился, но это не остановило скандал. Фактически эта история лишила звезду карьеры: был закрыт сериал «Карточный домик», в котором Спейси сыграл одну из главных ролей. Ему перестали поступать и новые предложения.

Кроме Энтони Рэппа, о домогательствах со стороны Спейси также заявил мексиканский артист Роберто Кавазос. По его словам, в аналогичной ситуации якобы оказались многие.

63-летний Кевин Спейси известен по таким фильмам, как «Семь», «Время убивать», «Красота по-американски», «Заплати другому», «Планета Ка-Пэкс» и другим. Он дважды удостоен премии «Оскар», «Золотого глобуса», номинант на премии «Эмми» и «Грэмми».