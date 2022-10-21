Пленный ВСУ заявил о неверии Запада в способность Киева управлять армией
2022-10-21
08:26
Украинский военнопленный утверждает, что западные страны не верят в то, что Киев способен управлять собственными войсками.
21 октября пленный старшина 74-го разведывательного батальона ВСУ& Виталий Катранич пообщался с журналистами издания "РИА Новости", где заявил, что Запад не верит в способность правительства Украины управлять войсками страны в условиях российской спецоперации.
При этом Катринич признал, что аналогичное мнение высказывали его собственные командиры, ввиду чего всё управление ВСУ возлагалось на американских генералов.
Накануне стало известно, что внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди участвовал в боевых действиях на Украине, приняв сторону Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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