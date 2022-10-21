Стремоусов: ВСУ потерпели неудачу при попытке прорвать линию обороны Херсона

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские войска не смогли прорвать линию обороны в регионе.

Утром 21 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что после начала контрнаступления ВСУ на Херсон существенных изменений на линии фрона в области не произошло.

По словам Стремоусова, украинские войска постоянно пытаются прорвать линию обороны российских военных на подступах к Херсону, однако каждый раз сталкиваются с неудачей.

Известно, что в ночь с четверга на пятницу украинские войска нанесли 12 ракетных ударов по переправе через реку в Херсоне, что привело к гибели четырёх граждан.