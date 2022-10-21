Два журналиста погибли после обстрела ВСУ переправы в Херсоне
2022-10-21
09:34
После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли два журналиста местной телерадиокомпании .
21 октября РИА Новости сообщили, что заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщила, что два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска вечером в четверг нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по переправе в Херсоне в результате чего четыре человека погибли, несколько человек получили ранения.
Опубликовано: Елена Калиновская
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