Два журналиста погибли после обстрела ВСУ переправы в Херсоне

После обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне погибли два журналиста местной телерадиокомпании .

21 октября РИА Новости сообщили, что заместитель губернатора региона Екатерина Губарева сообщила, что два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области "Таврия" значатся среди погибших после ракетного обстрела переправы в Херсоне.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские войска вечером в четверг нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по переправе в Херсоне в результате чего четыре человека погибли, несколько человек получили ранения.