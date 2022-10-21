Ученые признали, что пандемия чумы из Средневековья влияет на здоровье человечества и сегодня

Эта страшная болезнь семь сотен лет назад заставила человечество экстренно эволюционировать.

Международная группа ученых из стран Европы, США, Канады пришла к выводу: семьсот лет назад разрушительная пандемия чумы отразилась на эволюции человечества. Исследователи проанализировали ДНК людей из XIV века и нашли мутацию, которая помогла людям пережить Черную смерть.

Более того - оказывается, данная трансформация по-прежнему влияет на здоровье жителей Земли.

Как известно, Черная смерть прошла по основной части Евразии, перекинулась на Северную Африку. Во время пандемии в Европе в 1347–1353 года погибло свыше половины всего населения.

По разным оценкам, жертвами болезни стали от 100 до 200 миллионов европейцев. Ученые предполагали, что такие масштабы эпидемии должны быди оставить генетический след, и новые исследования подтвердили эти догадки.

Специалисты проанализировали ДНК, взятые из зубов 206 человек, которые были погребены в чумных ямах на востоке Лондона, а также Дании. Образцы относятся к разному времени смерти: как до распространения болезни в Европе, так и во время ее, и после.

Команда нашла то, что называется «положительным отбором»: у людей с мутацией в гене ERAP2 на 40% было больше шансов победить пандемию и выжить. По словам ученых, это большая цифра.

ERAP2 производит белки, что дробят на мелкие фрагменты вторгшиеся микробы, и предъявляют их иммунной системе. Тем самым они заставляют организм эффективнее определять и уничтожать врага.

Но у одних людей данный ген работает хорошо, у других - не делает ничего. Каждый человек имеет по копии ERAP2 от обоих родителей. Некоторым жителям Средневековья повезло: они получили в качестве наследства высокоактивные функционирующие версии гена, и благодаря этому сумели выжить.

Потом они передали мутацию своим детям, и так она стала более распространенной, чем до пандемии чумы.

"Это огромный сдвиг в течение двух-трех поколений, самый сильный отбор на сегодняшний день, — отметил генетик-эволюционист, профессор Университета Макмастера Хендрик Пойнар. — И поныне эти устойчивые к чуме мутации распространены больше, чем до Черной смерти.

ERAP2 сегодня известен тем, что он связан с развитием аутоиммунных заболеваний - волчанки, воспаления кишечника, болезни Крона, артрита и так далее. Дело в том, что его активную версию отобрала эволюция как полезную для иммунитета. Это помогло выживаю предков, а у их потомков повысило риск серьезных патологий.