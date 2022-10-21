Александр Лукашенко отправился на войсковой полигон, где ему покажут белорусские беспилотники

Президент Беларуси посетит полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему покажут новые разработки в среде белорусских БЛА, сообщает БелТА в пятницу, 21 октября.

Президент говорил о том, что намерен ознакомиться с делами белорусских конструкторов в области беспилотной авиации еще 18 октября на встрече с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым.

«Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты?», - задал тогда вопрос Лукашенко.