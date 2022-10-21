Лукашенко оценил первые беспилотники производства Беларуси
2022-10-21
10:46
Александр Лукашенко посетил военный полигон Обуз-Лесновский возле Барановичей, где оценил беспилотники белорусского производства.
21 октября Александр Лукашенко приехал на полигон Обуз-Лесновский, где проинспектировал первые беспилотники отечественного производства, сравнив их с российской и китайской продукцией.
Во время инспекции Лукашенко поручил наладить продажу белорусских БПЛА государствам, которые хотят приобрести новейшие военные разработки у Минска.
Также Александр Лукашенко пригрозил ответственностью производителю беспилотников в случае, если выяснится факт их неэффективности на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
NBC News: актер Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Букмекеры Британии назвали Бориса Джонсона фаворитом на пост премьера
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней