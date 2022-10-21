Лукашенко оценил первые беспилотники производства Беларуси

Александр Лукашенко посетил военный полигон Обуз-Лесновский возле Барановичей, где оценил беспилотники белорусского производства.

21 октября Александр Лукашенко приехал на полигон Обуз-Лесновский, где проинспектировал первые беспилотники отечественного производства, сравнив их с российской и китайской продукцией.

Во время инспекции Лукашенко поручил наладить продажу белорусских БПЛА государствам, которые хотят приобрести новейшие военные разработки у Минска.

Также Александр Лукашенко пригрозил ответственностью производителю беспилотников в случае, если выяснится факт их неэффективности на поле боя.