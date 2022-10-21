Народная милиция ДНР сообщила о значительных потерях ВСУ

В Telegram-канале НМ ДНР сообщили о значительных потерях украинской армии на территории республики.

Народная милиция Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале сообщила об уничтожении около 60 военнослужащих украинской армии. ВСУ потеряли гаубицу "Мста-Б", а также пять единиц бронированной и специальной техники.

Ранее НМ ДНР рассказала о 50 убитых военнослужащих со стороны ВСУ и двух украинских танках, уничтоженных в ходе боев на территории республики.