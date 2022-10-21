СБУ опровергла информацию об объявлении Лукашенко в розыск

СБУ прокомментировала информацию об объявлении президента Беларуси Александра Лукашенко в розыск на Украине.

21 октября информационное агентство Ukrainian National News, ссылаясь на спикера СБУ Артёма Дехтяренко, прокомментировало информацию ряда Telegram-каналов и СМИ о внесении президента Республики Беларуси Александра Лукашенко в розыска на Украине.

Дехтяренко утверждает, что информация об объявлении белорусского лидера в розыск Службы безопасности Украины не соответствует действительности.