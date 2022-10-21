СБУ опровергла информацию об объявлении Лукашенко в розыск
2022-10-21
12:00
СБУ прокомментировала информацию об объявлении президента Беларуси Александра Лукашенко в розыск на Украине.
21 октября информационное агентство Ukrainian National News, ссылаясь на спикера СБУ Артёма Дехтяренко, прокомментировало информацию ряда Telegram-каналов и СМИ о внесении президента Республики Беларуси Александра Лукашенко в розыска на Украине.
Дехтяренко утверждает, что информация об объявлении белорусского лидера в розыск Службы безопасности Украины не соответствует действительности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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