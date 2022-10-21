Вся правда о безумном диагнозе великой актрисы Фаины Раневской

Великая советская актриса Фаина Раневская всегда шутила, а ее колкие афоризмы будут жить еще много поколений. Мало кто знает, но с режиссерами спектаклей у Раневской была взаимная нелюбовь.

Исключением для Раневской стал только режиссер Таиров, которая поставил перед собой невыполнимую задачу — вырастить актера, который может абсолютно все: петь, танцевать, исполнять драматические роли и акробатические трюки.

Критики обвиняли Таирова в низкопоклонстве перед Западом и искажении исторично прошлого России. В мае 1949 года постановлением Комитета по делам искусств Таиров был уволен из Камерного театра. Раневская была поражена несправедливостью по отношению к любимому режиссеру — она рыдала целыми днями, повтору, как сильно любит «бедного Сашу».

Друзья Раневской не выдержали и отправили ее к советскому невропатологу. Актриса описывала врача как «старую армянку, которая скептически на все смотрела». Раневская рассказала, что плачет все время и уже больше недели из-за одного прекрасного человека, которого несправедливо обидели.

Невропатолог спросила, были ли сношения у Раневской с этим человеком, на что актриса ответила отрицательно. Раневской показалось, так как врач не понимала, почему обидели человека, а плачет актриса.

В конечном итоге актриса заглянула в свою медицинскую карточку и увидела диагноз невропатолога — «психопатка». Друзья констатировали, что Раневская просто сошла с ума, поэтому и плачет все время.