Вся правда о безумном диагнозе великой актрисы Фаины Раневской
2022-10-21
12:23
Великая советская актриса Фаина Раневская всегда шутила, а ее колкие афоризмы будут жить еще много поколений. Мало кто знает, но с режиссерами спектаклей у Раневской была взаимная нелюбовь.
Исключением для Раневской стал только режиссер Таиров, которая поставил перед собой невыполнимую задачу — вырастить актера, который может абсолютно все: петь, танцевать, исполнять драматические роли и акробатические трюки.
Критики обвиняли Таирова в низкопоклонстве перед Западом и искажении исторично прошлого России. В мае 1949 года постановлением Комитета по делам искусств Таиров был уволен из Камерного театра. Раневская была поражена несправедливостью по отношению к любимому режиссеру — она рыдала целыми днями, повтору, как сильно любит «бедного Сашу».
Друзья Раневской не выдержали и отправили ее к советскому невропатологу. Актриса описывала врача как «старую армянку, которая скептически на все смотрела». Раневская рассказала, что плачет все время и уже больше недели из-за одного прекрасного человека, которого несправедливо обидели.
Невропатолог спросила, были ли сношения у Раневской с этим человеком, на что актриса ответила отрицательно. Раневской показалось, так как врач не понимала, почему обидели человека, а плачет актриса.
В конечном итоге актриса заглянула в свою медицинскую карточку и увидела диагноз невропатолога — «психопатка». Друзья констатировали, что Раневская просто сошла с ума, поэтому и плачет все время.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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