Власти Мексики эвакуировали более 800 человек из-за пожара после крушения бензовоза
2022-10-21
12:26
Дюжина человек были спасены из горящих домов после того, как автоцистерна врезалась в железнодорожную эстакаду в центральном городе Агуаскальентес.
Огромный пожар вспыхнул в центральной Мексике после того, как бензовоз врезался в эстакаду у железнодорожной линии, в результате чего сгорели дома, район окутался густым дымом и привел к массовой эвакуации, но обошлось без жертв, сообщили власти.
Видеозапись пожара в социальных сетях показала, как грузовой поезд мчится сквозь пламя после аварии в четверг в городе Агуаскальентес, когда ошеломленные водители на месте происшествия отступили от своих машин, прижимая к себе детей.
Инспектор Мурильо сказал, что 12 человек были спасены из домов. Никто не пострадал, хотя один человек получил незначительные последствия от вдыхания дыма. По его словам, водитель грузовика арестован.
Опубликовано: Силивончик Алина
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