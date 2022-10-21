Власти Мексики эвакуировали более 800 человек из-за пожара после крушения бензовоза

Дюжина человек были спасены из горящих домов после того, как автоцистерна врезалась в железнодорожную эстакаду в центральном городе Агуаскальентес.

Огромный пожар вспыхнул в центральной Мексике после того, как бензовоз врезался в эстакаду у железнодорожной линии, в результате чего сгорели дома, район окутался густым дымом и привел к массовой эвакуации, но обошлось без жертв, сообщили власти.

Видеозапись пожара в социальных сетях показала, как грузовой поезд мчится сквозь пламя после аварии в четверг в городе Агуаскальентес, когда ошеломленные водители на месте происшествия отступили от своих машин, прижимая к себе детей.

Инспектор Мурильо сказал, что 12 человек были спасены из домов. Никто не пострадал, хотя один человек получил незначительные последствия от вдыхания дыма. По его словам, водитель грузовика арестован.