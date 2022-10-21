Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский готовы к первому телефонному разговору с начала СВО

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не сомневается, что его миссия навести мосты для переговоров между Россией и Украиной будет успешной.

Эрдоган заявил, что провел беседу с Путиным и Зеленским и фактически договорился на первый телефонный звонок между лидерами конфликтующих стран.

Эрдоган - опытнейший политик, ранее он заявлял, что намерен наладить переговорный процесс между Киевом и Москвой.

Учитывая успехи Турции в налаживании диалога: первые переговоры на уровне глав МИД Украины и РФ и создание четырехсторонней группы по формированию гуманитарного морского коридора, вполне возможно, что Эрдогану удастся этот ход.