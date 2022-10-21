Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский готовы к первому телефонному разговору с начала СВО
2022-10-21
12:39
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не сомневается, что его миссия навести мосты для переговоров между Россией и Украиной будет успешной.
Эрдоган заявил, что провел беседу с Путиным и Зеленским и фактически договорился на первый телефонный звонок между лидерами конфликтующих стран.
Эрдоган - опытнейший политик, ранее он заявлял, что намерен наладить переговорный процесс между Киевом и Москвой.
Учитывая успехи Турции в налаживании диалога: первые переговоры на уровне глав МИД Украины и РФ и создание четырехсторонней группы по формированию гуманитарного морского коридора, вполне возможно, что Эрдогану удастся этот ход.
Опубликовано: Тарас Медведев
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