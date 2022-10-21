МИД Ирана призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Украины

Министерство иностранных дел Ирана выпустило обращение, в котором призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины и отказаться от поездок в эту страну.

В ведомстве отмечают, что в связи с эскалацией конфликта на территории Украины, всем гражданам Ирана рекомендовано покинуть территорию этой страны, а также воздержаться от поездок в украинские города в обозримом будущем.

При этом никакого специального транспорта для эвакуации иранских граждан с украинской территории организовано не будет. Гражданам Ирана предлагается воспользоваться коммерческим или личным транспортом для пересечения границы Украины с сопредельными странами.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что направил президенту страны Владимиру Зеленскому разорвать все дипломатические связи с Иранам. Причиной он назвал оказание военной помощи российской стороне.

В сентябре 2022 года Министерство иностранных дел Украины сообщило о решении лишить посла Ирана в стране аккредитации из-за поставок вооружения Российской Федерации. При этом никаких фактических доказательств поставок предоставлено не было.