МИД Ирана призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Украины
2022-10-21
12:42
Министерство иностранных дел Ирана выпустило обращение, в котором призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины и отказаться от поездок в эту страну.
В ведомстве отмечают, что в связи с эскалацией конфликта на территории Украины, всем гражданам Ирана рекомендовано покинуть территорию этой страны, а также воздержаться от поездок в украинские города в обозримом будущем.
При этом никакого специального транспорта для эвакуации иранских граждан с украинской территории организовано не будет. Гражданам Ирана предлагается воспользоваться коммерческим или личным транспортом для пересечения границы Украины с сопредельными странами.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что направил президенту страны Владимиру Зеленскому разорвать все дипломатические связи с Иранам. Причиной он назвал оказание военной помощи российской стороне.
В сентябре 2022 года Министерство иностранных дел Украины сообщило о решении лишить посла Ирана в стране аккредитации из-за поставок вооружения Российской Федерации. При этом никаких фактических доказательств поставок предоставлено не было.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы
Владимир Путин рассказал о решении проблемы алкоголизма в России
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Сальдо: в Херсоне начали запускать отопление
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста