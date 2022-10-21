Bloomberg: Белый дом намерен проверить законность сделок Илона Маска

По сообщению авторитетного информационного агентства Bloomberg, в Белом доме серьезно обсуждают возможность и необходимость проверки законности сделок американского миллиардера Илона Маска.

Причиной обсуждения стало подозрение в том, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск мог нарушить законодательство США и национальную безопасность, некоторыми осуществленными ранее сделками (в том числе и не доведенными до конца).

В частности, речь идет о не доведенной до конца сделки между Илоном Маском и социальной сетью компании Twitter Inc. Некоторые американские чиновники считают, что и спутниковая система SpaceX Starlink в некоторых регионах работает «не совсем законно, нарушая национальную безопасность США».

При этом эксперты связывают возможные проверки сделок Маска с его недавними высказываниями относительно украинского кризиса. Так, миллиардер предложил прийти к компромиссу по территориальному вопросу Крыма и Донбасса для урегулирования конфликта в Украине.

После этого ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство США «хочет уничтожить Илона Маска» за его длинный язык. По неофициальным данным против него уже начато расследование из-за слов об Украине.