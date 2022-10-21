Джорджии Мелони поручено сформировать правительство, которое в Италии будет правым
2022-10-21
13:02
Кандидат на пост председателя правительства Италии Джорджия Мелони обратилась к президенту с просьбой дать ей мандат на формирование правительства.
Утром кандидат в председатели правительства Джорджия Мелони вместе с представителями своей правой партии Fratelli d'Italia прибыла в Квиринальский дворец. Там также присутствовали экс-премьер-министр Сильвио Берлускони с членами Forza Italia и Маттео Сальвини с политиками из его правой популистской лиги.
Встреча закончилась через десять минут. В окружении Берлускони, Маттарелла сообщил представителям СМИ, что Мелони было предложено сформировать под ее началом новое правительство.
«Мы объявляем, что готовы, потому что хотим двигаться вперед как можно быстрее», — отметил президент Италии.
После выборов в конце сентября правые партии, победителем которых стал Мелони, имеют абсолютное большинство в обеих палатах парламента. Наблюдатели ожидают, что Мелони сформирует правительство, и в выходные она будет приведена к присяге вместе со своим кабинетом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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