Джорджии Мелони поручено сформировать правительство, которое в Италии будет правым

Кандидат на пост председателя правительства Италии Джорджия Мелони обратилась к президенту с просьбой дать ей мандат на формирование правительства.

Утром кандидат в председатели правительства Джорджия Мелони вместе с представителями своей правой партии Fratelli d'Italia прибыла в Квиринальский дворец. Там также присутствовали экс-премьер-министр Сильвио Берлускони с членами Forza Italia и Маттео Сальвини с политиками из его правой популистской лиги.

Встреча закончилась через десять минут. В окружении Берлускони, Маттарелла сообщил представителям СМИ, что Мелони было предложено сформировать под ее началом новое правительство.

«Мы объявляем, что готовы, потому что хотим двигаться вперед как можно быстрее», — отметил президент Италии.

После выборов в конце сентября правые партии, победителем которых стал Мелони, имеют абсолютное большинство в обеих палатах парламента. Наблюдатели ожидают, что Мелони сформирует правительство, и в выходные она будет приведена к присяге вместе со своим кабинетом.