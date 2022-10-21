ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Красно-Лиманском направлении

2022-10-21

13:28

В Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие пресекли очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Красно-Лиманском направлении.

21 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил о срыве российскими военнослужащими попытки ВСУ форсировать реку Жеребец на Красно-Лиманском участке фронта.

Конашенков добавил, что в ходе очередной провальной попытки украинских военнослужащих потери личного состава ВСУ составили 25 бойцов, уничтоженных массированных огнём российской артиллерии.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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