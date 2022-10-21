Подразделения ВС России сорвала попытки наступления ВСУ в Херсонской области
2022-10-21
13:32
Минобороны России сообщило о срыве попыток наступления украинской армии на Херсонском направлении.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о срыве двух попыток наступления подразделений украинской армии на Николаево-Криворожском направлении Херсонской области.
"Пресечены попытки проникновения в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп противника", - сообщается в сводке.
В оборонном ведомстве дополнили, что в ходе наступления украинская армия потеряла убитыми 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 13 специальных автомобилей.
Опубликовано: Максим Алексеев
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