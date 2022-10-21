Российская армия сорвала наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

2022-10-21

13:34

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о срыве двух попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском участке фронта.

21 октября представитель Министерства обороны России в ходе брифинга ведомства заявил о том, что российские солдаты за минувшие сутки сорвали две предпринятые бойцами Вооружённых сил Украины перейти в наступление на на Николаево-Криворожском направлении.

Конашенков утверждает, что солдаты российской армии массированным огнём уничтожено более 120 украинских военных, а также 6 боевых бронированных машин и 13 автомобилей на данном участке фронта.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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