Российская армия сорвала наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о срыве двух попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском участке фронта.

21 октября представитель Министерства обороны России в ходе брифинга ведомства заявил о том, что российские солдаты за минувшие сутки сорвали две предпринятые бойцами Вооружённых сил Украины перейти в наступление на на Николаево-Криворожском направлении.

Конашенков утверждает, что солдаты российской армии массированным огнём уничтожено более 120 украинских военных, а также 6 боевых бронированных машин и 13 автомобилей на данном участке фронта.