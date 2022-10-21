ВКС России уничтожили ангар с иностранным вооружением ВСУ в Херсонской области

В Минобороны РФ заявили об уничтожении российской авиацией ангара с вооружением ВСУ иностранного производства в Херсонской области.

В пятницу, 21 октября 2022 года, генерал-лейтенант России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства сообщил об уничтожении служащими российских воздушно-космических сил украинского ангара с иностранной военной техникой.

Конашенков уточнил, что склад вооружения Вооружённых сил Украины был поражён в результате удара высокоточного оружия ВКС РФ в районе села Новая Каменка Херсонской области.