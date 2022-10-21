Bloomberg: акции Twitter рухнули на фоне возможного расследования в отношении Илона Маска

Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что акции социальной сети Twitter рухнули как только появились сообщения о возможном расследовании в отношении миллиардера Илона Маска.

При этом падение акций Twitter составило немного-немало 16% на премаркете в Нью-Йорке только за 21 октября 2022 года. Аналитики говорят, что если расследование в отношении Илона Маска действительно будет, то вполне возможно и дальнейшее падение акций Twitter.

Правительство США может начать расследование в отношении генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска из-за «угрозы национальной безопасности». В частности, некоторые чиновники считают, что спутников система Маска может работать незаконно. Кроме того, расследование возможно будет начато и из-за отложенной сделки с Twitter.

В Белом доме предполагают, что для заключения предварительной сделки с Twitter Илон Маск мог использовать не только собственные средства, но и деньги иностранных инвесторов. Таким образом, происхождение денежных средств остается под вопросом, что также может повлиять на национальную безопасность США.

Ранее сообщалось, что по неофициальным данным в правительстве США поставили цель «уничтожить Илона Маска» из-за неоднозначной позиции по Украине. В частности, Маск предлагал пойти на компромисс с Россией в территориальном вопросе.