Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 40 бойцов и два танка ВСУ в Запорожье

В Минобороны РФ рассказали о прогрессе российской армии в ходе спецоперации на Запорожском направлении фронта.

21 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что за минувшие сутки на Запорожском направлении фронта служащие ВСУ несколько раз предпринимали попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Времевского выступа.

Конашенков добавил, что в результате предпринятых украинскими военными попыток перейти в атаку, российские военнослужащие уничтожили 40 единиц личного состава ВСУ, а также 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 5 пикапов ВСУ.