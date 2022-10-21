Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 40 бойцов и два танка ВСУ в Запорожье
2022-10-21
13:48
В Минобороны РФ рассказали о прогрессе российской армии в ходе спецоперации на Запорожском направлении фронта.
21 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что за минувшие сутки на Запорожском направлении фронта служащие ВСУ несколько раз предпринимали попытки атаковать позиции ВС РФ в районе Времевского выступа.
Конашенков добавил, что в результате предпринятых украинскими военными попыток перейти в атаку, российские военнослужащие уничтожили 40 единиц личного состава ВСУ, а также 2 танка, 3 боевые бронированные машины и 5 пикапов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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