Лукашенко: Беларуси не нужна никакая война
2022-10-21
14:01
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нежелании белорусского государства вступать в войну.
21 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции после посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области ответил на вопрос представителей СМИ про правдивость информации о якобы проходящей в стране скрытой мобилизации.
Лукашенко опроверг данные слухи и с уверенностью заявил, что на сегодняшний день Беларуси не нужна никакая война, ввиду чего призвал общественность не слушать подобный «вой».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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