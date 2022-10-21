Лукашенко: Беларуси не нужна никакая война

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нежелании белорусского государства вступать в войну.

21 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции после посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области ответил на вопрос представителей СМИ про правдивость информации о якобы проходящей в стране скрытой мобилизации.

Лукашенко опроверг данные слухи и с уверенностью заявил, что на сегодняшний день Беларуси не нужна никакая война, ввиду чего призвал общественность не слушать подобный «вой».