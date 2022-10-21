Китай выступил против санкций ЕС в отношении иранского производителя БПЛА

Министерство иностранных дел Китая выступило против санкций Европейского союза (ЕС) в отношении иранского производителя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь заявил, что официальный Пекин против незаконных односторонних санкций, которые не одобрены Советом безопасности ООН и не основываются не международном праве.

Официальная причина введение санкций Европейского союза против иранского производителя БПЛА — поставки боевых дронов на Вооруженным силам Российской Федерации. При этом официальных подтверждений о таких поставках нет.

Россия утверждает, что ее беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» просто созданы на базе иранских дронов, однако не имеют ничего общего с поставками. Иран также заявляет об отсутствии доказательств поставок беспилотников России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доказательства о якобы поставках иранских БПЛА российской армии «притянуты за уши». Она также отметила, что ЕС перед вводом санкций не предоставил никаких доказательств.