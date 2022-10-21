Кадыров сообщил о взятии укреплений ВСУ в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцам батальона "Запад-Ахмат" удалось занять новый рубеж в Донбассе.

Рамзан Кадыров, в своем Telegram-канале, сообщил о захвате инженерных оборонительных сооружения, получении большого количество трофейного оружия и взятии в плен троих украинских военнослужащих.

На каком именно участке фронта прошла спецоперация, не раскрывается.