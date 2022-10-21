Кадыров сообщил о взятии укреплений ВСУ в Донбассе
2022-10-21
14:47
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцам батальона "Запад-Ахмат" удалось занять новый рубеж в Донбассе.
Рамзан Кадыров, в своем Telegram-канале, сообщил о захвате инженерных оборонительных сооружения, получении большого количество трофейного оружия и взятии в плен троих украинских военнослужащих.
На каком именно участке фронта прошла спецоперация, не раскрывается.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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