Кадыров сообщил о взятии укреплений ВСУ в Донбассе

2022-10-21

14:47

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцам батальона "Запад-Ахмат" удалось занять новый рубеж в Донбассе.

Рамзан Кадыров, в своем Telegram-канале, сообщил о захвате инженерных оборонительных сооружения, получении большого количество трофейного оружия и взятии в плен троих украинских военнослужащих.

На каком именно участке фронта прошла спецоперация, не раскрывается.

Опубликовано: Денис Карвацкий








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