Гладков: ВСУ обстреляли социальные объекты села Муром в Белгородской области
2022-10-21
14:53
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле социальных объектов села Муром Шебекинского городского округа.
21 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подписчикам своего Telegram-канала об обстреле со стороны Украины села Муром Шебекинского городского округа.
Гладков отметил, что под массированный огонь ВСУ попали сугубо социальные объекты населённого пункта: школа, детский сад, дом культуры и жилые дома.
В результате произошедшего жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села Муром нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы
Эрдоган подтвердил наличие у Турции баллистической ракеты «Тайфун»
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Der Spiegel: ЕС снова не согласовал потолок цен на газ, но одобрил ряд мер для борьбы с энергокризисом
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста