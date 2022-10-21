Гладков: ВСУ обстреляли социальные объекты села Муром в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле социальных объектов села Муром Шебекинского городского округа.

21 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подписчикам своего Telegram-канала об обстреле со стороны Украины села Муром Шебекинского городского округа.

Гладков отметил, что под массированный огонь ВСУ попали сугубо социальные объекты населённого пункта: школа, детский сад, дом культуры и жилые дома.

В результате произошедшего жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села Муром нет.