Гладков: ВСУ обстреляли социальные объекты села Муром в Белгородской области

2022-10-21

14:53

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле социальных объектов села Муром Шебекинского городского округа.

21 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подписчикам своего Telegram-канала об обстреле со стороны Украины села Муром Шебекинского городского округа.

Гладков отметил, что под массированный огонь ВСУ попали сугубо социальные объекты населённого пункта: школа, детский сад, дом культуры и жилые дома.

В результате произошедшего жертв и пострадавших среди мирного населения белгородского села Муром нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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